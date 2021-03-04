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Корчевников и дочь Сайфулина сходят в кино 

Елена Прошина 1 час назад
Корчевников и дочь Сайфулина сходят в кино
Фото: Фото предоставлено пресс-службой канала «Россия 1»
Телеведущий Борис Корчевников сходит в кино с дочерью актера Геннадия Сайфулина Анастасией. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия».
Сегодня Сайфулин стал героем нового эпизода шоу Корчевникова «Судьба человека». Он появился в студии вместе с дочерью. Артист рассказал, что она закончила ГИТИС, работает продюсером, является открытым и замечательным человеком и главной в их семье. Корчевников спросил, замужем ли она. Сайфулин сообщил, что нет, но в свое время у нее было несколько «серьезных вариантов».

«Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит, а там посмотрим», — пошутила Анастасия.

Корчевников ответил на это обещанием изучить репертуар кинотеатров, назвал Сайфулину красивой и выразил уверенность, что она еще недолго пробудет незамужней.
38-летний Корчевников, как сообщал «Рамблер», никогда не был женат. В сентябре он опубликовал в своем инстаграме снимок, на котором запечатлен с незрячей ведущей телешоу «Белые ночи» Региной Парпиевой. На нем Корчевников прижимает руку коллеги к своей груди и смотрит ей в глаза. Многие пользователи социальной сети подумали, что Корчевников и Парпиева поженились.
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Общество , Борис Корчевников , Геннадий Сайфулин
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