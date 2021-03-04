Корчевников и дочь Сайфулина сходят в кино 

Сегодня Сайфулин стал героем нового эпизода шоу Корчевникова «Судьба человека». Он появился в студии вместе с дочерью. Артист рассказал, что она закончила ГИТИС, работает продюсером, является открытым и замечательным человеком и главной в их семье. Корчевников спросил, замужем ли она. Сайфулин сообщил, что нет, но в свое время у нее было несколько «серьезных вариантов».

«Ладно, мы с Борей в кино сходим. Кто-нибудь билеты купит, а там посмотрим», — пошутила Анастасия.

Корчевников ответил на это обещанием изучить репертуар кинотеатров, назвал Сайфулину красивой и выразил уверенность, что она еще недолго пробудет незамужней.

38-летний Корчевников, как сообщал «Рамблер», никогда не был женат. В сентябре он опубликовал в своем инстаграме снимок, на котором запечатлен с незрячей ведущей телешоу «Белые ночи» Региной Парпиевой. На нем Корчевников прижимает руку коллеги к своей груди и смотрит ей в глаза. Многие пользователи социальной сети подумали, что Корчевников и Парпиева поженились.