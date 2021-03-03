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Некоторые ограничения из-за COVID-19 могут отменить в Подмосковье 

Вечерняя Москва и ещё 1 1 час назад
Некоторые ограничения из-за COVID-19 могут отменить в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Ограничения на заполняемость театров и концертных залов планируют снять в Подмосковье до конца недели. Об этом в среду, 3 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой источник в правительстве Московской области.
Отмечается, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев готовит соответствующее постановление.
В середине февраля Министерство культуры Московской области выпустило распоряжение, согласно которому максимальная заполняемость театров и кинозалов должна составлять не более 75 процентов от общего количества мест. При этом сохраняются все эпидемиологические требования Роспотребнадзора.
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Общество , Андрей Воробьев , Роспотребнадзор , Правительство московской области , РИА Новости , Московская область
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