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В Дагестане массово погибли птицы 

Газета.Ru 1 час назад
В Дагестане массово погибли птицы
Фото: РИА Новости
В Аграханском заливе Дагестана и заливе "Муравейник" в пригороде Махачкалы массово погибли дикие птицы. Об этом заявил руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, пишет РИА "Новости".
Отмечается, что тушки птиц нашел рыболов, подводный охотник Омар Алиев. Он выложил фотографии в интернет, чем привлек внимание экологов и властей. Гализов рассказал, что на место были отправлены специалисты, чтобы взять пробы. Прибывшие нашли тушки лебедей, лысух, кряквы и селезней.

"В данный момент рассматривается несколько версий: браконьерский отстрел, птичий мор или отравление, ждём результатов анализов", — сказал руководитель центра.

Ранее на Камчатке перестали цвести водоросли, из-за которых погибли морские животные.
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Общество , Омар Алиев , РИА Новости , Махачкала , Республика Дагестан
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