В Петербурге открыли памятник погибшим в пандемию медикам 

В память о медицинских работниках, которые умерли от коронавируса в период пандемии, в Санкт-Петербурге установили отлитую в бронзе скульптуру «Печальный ангел» работы художника Романа Шустрова. Об этом 3 марта сообщается на сайте городской администрации.

«Это память о тех врачах, медсестрах, санитарах, которые отдали свою жизнь в борьбе с пандемией. Здесь, на набережной Карповки, рядом с Первым медицинским университетом всегда много людей — студентов, врачей, просто прохожих», — приводятся на сайте слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Глава города выразил уверенность, что к памятнику будут приходить горожане, чтобы поклониться памяти погибших медиков и поблагодарить их.

Бронзовую скульптуру установили на лавочке на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив входа в Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова.

Автор «Печального ангела», петербургский художник Роман Шустров умер от коронавируса в мае 2020 года.