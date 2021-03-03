Умер актер из сериалов «Ментовские войны» и «Сваты» 

На Украине в возрасте 43 лет из жизни ушёл актёр Иван Марченко. Трагическую новость сообщили представители киностудии LeDoyen Studio в Facebook.
Марченко скончался 3 марта в Киеве. Коллеги артиста отметили, что на протяжении долгого времени он боролся со «страшной болезнью». Умерший, по их словам, был не только хорошим актером, но и «талантливым режиссером» и «замечательным человеком»
«Светлая память. Мы будем очень скучать по тебе», — говорится в сообщении.
РИА Новости сообщает, что несколько лет назад у актера было диагностировано онкологическое заболевание. За время борьбы с недугом он перенес несколько операций. Марченко ушел из жизни за два дня до своего дня рождения.
Иван Марченко известен российским зрителям по участию в сериалах «Сваты», «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара» и другим.
В конце февраля, как сообщал «Рамблер», скончался актёр Вячеслав Голоднов. Ему было 72 года. В разное время он работал в Калужском муниципальном музыкальном театре, Калужском муниципальном экспериментальном театре юного зрителя и Калужском областном драматическом театре. Также он известен исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Сырые дрова», «Шериф», «Танкисты своих не бросают» и «Черта».