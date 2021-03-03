Умер актер из сериалов «Ментовские войны» и «Сваты» 

На Украине в возрасте 43 лет из жизни ушёл актёр Иван Марченко . Трагическую новость сообщили представители киностудии LeDoyen Studio в Facebook.

Марченко скончался 3 марта в Киеве. Коллеги артиста отметили, что на протяжении долгого времени он боролся со «страшной болезнью». Умерший, по их словам, был не только хорошим актером, но и «талантливым режиссером» и «замечательным человеком»

«Светлая память. Мы будем очень скучать по тебе», — говорится в сообщении.

РИА Новости сообщает , что несколько лет назад у актера было диагностировано онкологическое заболевание. За время борьбы с недугом он перенес несколько операций. Марченко ушел из жизни за два дня до своего дня рождения.

Иван Марченко известен российским зрителям по участию в сериалах «Сваты», «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара» и другим.