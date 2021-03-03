Россиян предупредили об аномальном похолодании 

Жителей европейской части России ожидает аномальное похолодание. Температура воздуха будет ниже нормы на два-восемь градусов. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

По словам метеоролога, в течение рабочей недели в Москве температура будет выше нормы, однако на выходных резко похолодает и поднимется сильный ветер.

«6 марта ночные температуры будут от девяти до 14 градусов мороза, дневные — около пяти градусов мороза. В воскресенье похолодание чуть замедлится, затем опять наступит понижение. Температура будет ниже нормы на три градуса в субботу, близка к норме в воскресенье и на два-четыре градуса ниже нормы в понедельник», — пояснил он.

Вильфанд отметил, что холода затронут всю северную часть европейской территории России, а на севере Урала аномальное похолодание будет еще заметнее.

«Температура там будет ниже нормы на четыре-восемь градусов», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее Москва установила исторический рекорд по количеству выпавшего снега. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 13 февраля уровень осадков составил 17,6 мм, что стало максимальным значением за всю историю российской метеорологии. После резкого потепления 26 февраля, снег начал таять и автомобилисты заявили, что им приходилось «не ехать, а плыть» по улицам города.