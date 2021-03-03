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Матвиенко поддержала введение отдельной статьи в УК за треш-стримы 

RT на русском и ещё 1 24 минуты назад
Матвиенко поддержала введение статьи в УК за треш-стримы
Фото: ТАСС
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала закрепление в отдельной статье Уголовного кодекса (УК) России запрета на проведение треш-стримов.

«Я бы тоже поддержала отдельную статью. Мы не успеваем за этими новыми угрозами, которые появляются. Это угроза серьёзная, она обрела системный характер», — приводит её слова на заседании палаты ТАСС.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести для организаторов треш-стримов уголовное наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Роскомнадзор поддержал инициативу.
Обсуждение вопроса началось в парламенте в декабре после случая с блогером Reeflay, во время стрима которого умерла девушка.
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Общество , Валентина Матвиенко , Алексей Пушков , Роскомнадзор , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Иркутская Область , Ук
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