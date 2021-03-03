Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия сможет избежать третьей волны коронавируса, если люди продолжат носить маски и соблюдать другие меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Минздрава подчеркнул, что масочный режим и требование о социальной дистанции должны сохраняться, пока в России не сформируется популяционный иммунитет.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, [проводить] вакцинопрофилактику», — сказал Мурашко.

Министр напомнил, что наиболее тяжело COVID-19 переносят люди старше 60 лет. Они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.

Как писал «Рамблер», в октябре 2020-го заместитель главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пандемия продлится еще как минимум полтора года.

По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания. Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости COVID-19 в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости можно ждать не раньше лета 2021-го.