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Москва

Когда это все закончится: министр рассказал о третьей волне ковида 

Елена Прошина 9 минут назад
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия сможет избежать третьей волны коронавируса, если люди продолжат носить маски и соблюдать другие меры безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Минздрава подчеркнул, что масочный режим и требование о социальной дистанции должны сохраняться, пока в России не сформируется популяционный иммунитет.

«Самое главное для того, чтобы не просто ждать третью волну, а чтобы избежать, нужно реализовывать комплекс мероприятий, [проводить] вакцинопрофилактику», — сказал Мурашко.

Министр напомнил, что наиболее тяжело COVID-19 переносят люди старше 60 лет. Они нуждаются в дополнительной защите и приоритетной вакцинации.
Как писал «Рамблер», в октябре 2020-го заместитель главы НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пандемия продлится еще как минимум полтора года.
По ее мнению, пандемия будет развиваться неравномерно, в разных странах и регионах будут время от времени возникать очаги заболевания. Пшеничная предупредила, что скачок заболеваемости COVID-19 в России может произойти в феврале-марте, а низких показателей заболеваемости можно ждать не раньше лета 2021-го.
Инфекционист Евгений Тимаков предупреждал об очередной волне коронавируса в апреле, когда у россиян снижается иммунитет.
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Общество , Видео , Евгений Тимаков , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
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