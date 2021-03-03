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Алтайский завод подарил Мишустину жвачку из смолы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 1 час назад
Алтайский завод подарил Мишустину жвачку из смолы
Фото: ТАСС
Глава российского правительства Михаил Мишустин посетил завод «Нарине», который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая. Здесь премьеру показали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки.
Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях работы предприятия. Оно существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала. Всего в производстве ООО «Нарине» находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.
Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически-активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро— и макроэлементов, передает РИА «Новости».
После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в числе которых «Горно-Алтайский бальзам». Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия, в его состав входит 22 вида трав.
Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов. Один блистер смолы премьер забрал в качестве сувенира.
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Общество , Михаил Мишустин , Правительство РФ , РИА Новости , Алтайский Край
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