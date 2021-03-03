В России могут появиться стандарты all inclusive 

В России могут появиться стандарты оказания гостиничных услуг по системе all inclusive — «все включено». Об этом сообщает «Коммерсант».
Некоторое время назад вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов «все включено» и до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению данной системы в национальный проект по развитию туризма.
Представитель Чернышенко отметил, что данный вопрос назрел давно. В Ростуризме сообщили, что уже приступили к выполнению поручения. Там отметили, что в настоящее время отели в России трактуют систему «все включено» по-разному, и для исправления данной ситуации планируется выделить в правилах классификации отелей категории «все включено» и «ультра все включено».
Генеральный директор туристического оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что сейчас 10-15% средств размещения на российских курортах работают по системе «все включено», а переход на нее увеличивает цену размещения на 20-25%.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов высказал мнение, что лишь средства размещения с более чем 100-150 номерами заинтересованы в работе по системе «все включено».