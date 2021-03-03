Россиянам старше 60 лет могут сократить рабочие часы летом

В своём обращении он отметил, что трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.

Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и иных, более серьёзных проблем со здоровьем, пояснил Хамзаев.

В особенности данная проблема актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу Вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — говорится в тексте обращения.