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В ОП предложили сократить сотрудникам старше 60 лет рабочее время летом 

RT на русском и ещё 1 43 минуты назад
Россиянам старше 60 лет могут сократить рабочие часы летом
Фото: РИА Новости
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил на летний период сокращать продолжительность рабочего дня для лиц старше 60 лет. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
В своём обращении он отметил, что трудовая деятельность в жаркие летние месяцы является более энергозатратной как с физической, так и с психологической точки зрения.
Она может стать причиной повышенной усталости, стресса, теплового удара и иных, более серьёзных проблем со здоровьем, пояснил Хамзаев.
В особенности данная проблема актуальна для пожилых сотрудников, многие из которых уже имеют хронические заболевания и нуждаются в дополнительном отдыхе.

«В целях заботы о здоровье граждан как одной из ключевых задач государства прошу Вас оценить целесообразность сокращения рабочих дней на один час в летний период для работников старше 60 лет без изменения размера заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регионам необходимо более адресно и внимательно работать с организацией вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет, которые остаются в группе риска.
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Общество , Антон Котяков , Михаил Мурашко , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Минздрав РФ , Минтруд
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