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Инфекционист дал прогноз по снятию коронавирусных ограничений в России 

Прайм 1 час назад
Инфекционист рассказал о снятии ограничений в России
Фото: © РИА Новости. Алексей Майшев
Многие коронавирусные ограничения в России можно будет отменять уже в апреле-мае, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

"Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась. Поэтому с определенной долей вероятности можно сказать, что в апреле-мае многие ограничения уже будут сняты", — сказал Вознесенский РИА Новости.

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Общество , Сергей Вознесенский , РУДН , РИА Новости
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