За поимку Ходорковского объявили награду 500 тыс. долларов 

«Я разыскиваюсь американцами по несуществующим обвинениям, а Ходорковский пачками убивал людей, включая мэра Нефтеюганска, который пытался остановить его и элиту тех времен от разграбления страны. С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях», — заявил Пригожин.