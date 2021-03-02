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Москва

За поимку Ходорковского объявили награду 500 тыс. долларов 

Вероника Полынина 44 минуты назад
Бизнесмен Евгений Пригожин объявил награду 500 тысяч долларов за поимку экс-главы «Юкоса» Михаила Ходорковского. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

«Я разыскиваюсь американцами по несуществующим обвинениям, а Ходорковский пачками убивал людей, включая мэра Нефтеюганска, который пытался остановить его и элиту тех времен от разграбления страны. С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях», — заявил Пригожин.

По словам бизнесмена, «Ходорковский — плохой парень, бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа».
Михаил Ходорковский уже прокомментировал заявление Пригожина, назвав его «криминальным заказом».

«Когда награду за информацию объявляет нормальный государственный институт, это розыск. А когда частное лицо, особенно такое как Пригожин, это криминальный заказ. (…) Можно вывести пацана из питерской подворотни, но вот подворотню из него, похоже, не получается», — заявил Ходорковский в видео, опубликованном в твиттере.

«Рамблер» писал, что Михаил Ходорковский в 2005 году был признан судом виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, а также в хищении и отмывании денег. После помилования президентом Ходорковский покинул Россию. В своем интервью ТАСС весной 2020 года Владимир Путин заявил, что бизнесмен — «жулик», а его окружение причастно к убийствам.
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Общество , Видео , Евгений Пригожин , Михаил Ходорковский , Владимир Путин , ЮКОС , ИТАР-ТАСС
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