Роспотребнадзор разрешил школьные экскурсии в музеи в рамках просветительско-образовательных программ, сообщает пресс-служба ведомства.

В письме Роспотребнадзора на имя Минкультуры РФ говорится, что с учетом эпидемиологической обстановки в стране и возобновления очных занятий музеи могут принимать отдельные классы при неукоснительном соблюдении профилактических мер.

В надзорном ведомстве также отметили, что группы школьников должны формироваться из одного класса, поскольку сейчас действуют нормы, запрещающие проведение массовых мероприятий для детей с участием различных групп лиц.

Ранее сообщалось, что с 1 марта возобновились экскурсии в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ. Программы рассчитаны на гостей всех возрастов. Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что все лекции будут проходить в интерактивной форме с использованием световых и звуковых эффектов.

Посетителям также расскажут о создании самого макета, который, по словам главы ведомства, пользуется популярностью. Только за прошлый год в павильоне провели более 400 экскурсий. Суммарно его посетили порядка 175 тысяч человек.