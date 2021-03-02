Онищенко поспорил с Гейтсом о «нормальной жизни» в мире 

«Мир живет нормальной жизнью. Жил и живет. Межвидовая борьба всегда была. Это наша эволюция. У нас и СПИД есть. И туберкулез. Сегодня пришел коронавирус. Завтра придет грипп, более коварный. Так что давайте так. Маски нужно носить каждый сезон. Руки мыть. Каждый раз прививаться перед началом сезона», — отметил Онищенко.