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Онищенко поспорил с Гейтсом о «нормальной жизни» в мире 

Национальная Служба Новостей 35 минут назад
Онищенко поспорил с Гейтсом о «нормальной жизни» в мире
Фото: РИА Новости
Несмотря на пандемию коронавируса, мир продолжает жить нормальной жизнью. Так на брифинге НСН «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на заявление основателя Microsoft Билла Гейтса, что мир не вернется к нормальной жизни раньше 2022 года.

«Мир живет нормальной жизнью. Жил и живет. Межвидовая борьба всегда была. Это наша эволюция. У нас и СПИД есть. И туберкулез. Сегодня пришел коронавирус. Завтра придет грипп, более коварный. Так что давайте так. Маски нужно носить каждый сезон. Руки мыть. Каждый раз прививаться перед началом сезона», — отметил Онищенко.

Ранее в эфире НСН он рассказал, что российские вакцины от коронавируса значительно дешевле зарубежных аналогов.
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Общество , Билл Гейтс , Геннадий Онищенко , Госдума , Microsoft
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