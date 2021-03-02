Умер основатель бард-клуба «Гнездо глухаря» Александр Ермилов 

Накануне, 1 марта, стало известно о смерти почетного работника культуры города Москвы Александра Ермилова. Он был основателем легендарного столичного бард-клуба "Гнездо глухаря", собиравшего бардов — и не только бардов, но и музыкантов, декламаторов, артистов разговорного жанра — со всего мира. Газета "МК" называет уход Ермилова трагедией для всех бардов России, так как, по метафоре издания, он был мотором, не дающим авторской песне остановиться.

Игорь Губерман, По данным газеты, Александр Георгиевич создал "Гнездо глухаря" в Москве четверть века назад. В нем выступали и выступают подлинные явления российской культуры: Михаил Жванецкий Александр Городницкий , Александр Дольский. Два года назад было образовано "с нуля" и петербургское "Гнездо глухаря".

Прощание с Александром Ермиловым состоится завтра, 3 марта, в день его рождения, на Троекуровском кладбище в Большом зале в 12:00.