Сирены оповещения о ЧС включат в регионах России

Проверка систем оповещения населения с включением сирен пройдет в ряде регионов России 3 марта. Об этом говорится в сообщениях на сайтах нескольких региональных главков МЧС РФ

Проверка начнется около 10:30-11:00 по времени региона. В рамках нее, кроме включения сирен, по радио и телевидению будут переданы речевые сигналы. В некоторых субъектах страны информацию будут передавать в общественном транспорте, к примеру, в Красноярском крае. В МЧС попросили граждан не паниковать, помня, что это тренировка.

Проверка коснется не всех регионов. Так, в Москве сирены включаться не будут, информировали ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

По инициативе МЧС России с этого года подобные проверки будут проходить дважды в год. Очередная запланирована на 2 октября. Также ведомство планирует начать информировать население о возможных ЧС через интернет.