Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Сирены оповещения о ЧС включатся в нескольких регионах России 3 марта 

ТАСС 47 минут назад
Сирены оповещения о ЧС включат в регионах России
Фото: РИА Новости
Проверка систем оповещения населения с включением сирен пройдет в ряде регионов России 3 марта. Об этом говорится в сообщениях на сайтах нескольких региональных главков МЧС РФ.
Проверка начнется около 10:30-11:00 по времени региона. В рамках нее, кроме включения сирен, по радио и телевидению будут переданы речевые сигналы. В некоторых субъектах страны информацию будут передавать в общественном транспорте, к примеру, в Красноярском крае. В МЧС попросили граждан не паниковать, помня, что это тренировка.
Проверка коснется не всех регионов. Так, в Москве сирены включаться не будут, информировали ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.
По инициативе МЧС России с этого года подобные проверки будут проходить дважды в год. Очередная запланирована на 2 октября. Также ведомство планирует начать информировать население о возможных ЧС через интернет.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
ТАСС: последние новости
Что изменится в жизни россиян с марта 2021 года Что изменится в жизни россиян с марта 2021 года Голикова: заболеваемость COVID-19 в России снижается, но остается "достаточно серьезной" Голикова: заболеваемость COVID-19 в России снижается, но остается "достаточно серьезной" Начался прием заявок на конкурс "Моя страна - моя Россия" Начался прием заявок на конкурс "Моя страна - моя Россия"
Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Акула-людоед поохотилась на ската рядом с полным людей пляжем
00:31
Акула-людоед поохотилась на ската рядом с полным людей пляжем
В мире
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
01:56
Опубликовано видео ракетного удара Ирана по авиабазе США
Армия Ближний Восток
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
00:28
Сожителя матери задержали после смерти ребенка на морозе
Происшествия Криминал
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
03:12
Обсуждающая захват власти Тихоновская попала на видео
В мире Политика
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
00:52
«Хотела вытряхнуть мусор»: дворник нашла труп младенца
Происшествия
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение