Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Части россиян могут предоставить дополнительный выходной 

Павел Тиунов 57 минут назад
Ухаживающим за больными родственниками могут предоставить дополнительный выходной
Фото: РИА Новости
Гражданам РФ, которые ухаживают за больными родственниками, следует предоставить право на сокращенный рабочий день или дополнительный отпуск, заявили эксперты при правительстве РФ. Льготы, по их мнению, необходимо узаконить в трудовом кодексе, сообщает «Российская газета».
Авторами инициативы изначально являются члены Совета Федерации, которые предложили предоставлять неоплачиваемые двухнедельные отпуска россиянам, ухаживающим за родственниками-инвалидами первой группы. С законопроектом ознакомились эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Они отметили, что указанной категории граждан в качестве альтернативы можно предложить сокращенный рабочий день.
При этом аналитики добавили, что трудовые льготы следует предоставлять россиянам по четким критериям: предварительно необходимо выяснять уровень родства работника с больным человеком, факт совместного проживания и т.д.
Сегодня на дополнительный неоплачиваемый отпуск могут рассчитывать граждане РФ, имеющие двух и более детей до 14 лет, имеющие ребенка инвалида до 18 лет, одинокие матери и отцы с детьми до 14 лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в России большинство работодателей допустили переход на четырёхдневную рабочую неделю. Выводы сделаны на основе исследования сервиса «Работа.ру».
Специалисты проанализировали ответы более 1000 работодателей по всей стране. 42% респондентов заявили, что не готовы перейти на «четырёхдневку» и одномоментное внедрение инициативы оценили негативно. 38% заявили, что не против нововведения в кратчайшие сроки. 20% сохранили нейтралитет. При этом 53% работодателей допустили, что в будущем переведут сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, 41% категорически не согласились с потенциальным нововведением.
Видео дня. За кого вышла замуж актриса Екатерина Шпица
Комментарии
Общество , Совет Федерации , Правительство РФ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
00:20
Пробирающихся по пояс в снегу к вокзалу россиян сняли на видео
Происшествия
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
00:29
В день рождения Муцениеце Прилучный сделал подарок Карпович
Шоу-бизнес
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
00:28
Сожитель оставил на морозе умирать 5-летнего сына россиянки
Происшествия Криминал
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
00:24
В психоневрологическом интернате под Тверью сгорел человек
Происшествия Пожары
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
00:48
Спуск лыжников по «плитам смерти» попал на видео
В мире США
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
01:26
Видео боевых стрельб артиллерии под Челябинском
Армия
Видео учений мотострелков в Мурманской области
Армия
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
00:38
Видео испытаний экипировки с электрообогревом
Армия
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
00:41
Появилось видео взлета и посадки Ил 76
Армия
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
01:04
Видео старта ракеты со спутником «Арктика-М»
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение