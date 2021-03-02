Ухаживающим за больными родственниками могут предоставить дополнительный выходной

Гражданам РФ , которые ухаживают за больными родственниками, следует предоставить право на сокращенный рабочий день или дополнительный отпуск, заявили эксперты при правительстве РФ . Льготы, по их мнению, необходимо узаконить в трудовом кодексе, сообщает «Российская газета».

Авторами инициативы изначально являются члены Совета Федерации , которые предложили предоставлять неоплачиваемые двухнедельные отпуска россиянам, ухаживающим за родственниками-инвалидами первой группы. С законопроектом ознакомились эксперты Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве. Они отметили, что указанной категории граждан в качестве альтернативы можно предложить сокращенный рабочий день.

При этом аналитики добавили, что трудовые льготы следует предоставлять россиянам по четким критериям: предварительно необходимо выяснять уровень родства работника с больным человеком, факт совместного проживания и т.д.

Сегодня на дополнительный неоплачиваемый отпуск могут рассчитывать граждане РФ, имеющие двух и более детей до 14 лет, имеющие ребенка инвалида до 18 лет, одинокие матери и отцы с детьми до 14 лет.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в России большинство работодателей допустили переход на четырёхдневную рабочую неделю. Выводы сделаны на основе исследования сервиса «Работа.ру».

Специалисты проанализировали ответы более 1000 работодателей по всей стране. 42% респондентов заявили, что не готовы перейти на «четырёхдневку» и одномоментное внедрение инициативы оценили негативно. 38% заявили, что не против нововведения в кратчайшие сроки. 20% сохранили нейтралитет. При этом 53% работодателей допустили, что в будущем переведут сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, 41% категорически не согласились с потенциальным нововведением.