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Москва

Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 37 минут назад
Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в 2021 году на территории России, посетить Европу и другие страны будет все еще сложно из-за ситуации с коронавирусом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — сказала она, передает РИА «Новости».

Говоря о перспективах для россиян поехать в отпуск за рубеж, спикер подчеркнула, что ситуация здесь зависит не от властей России.

«С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но — как известно, это двустороннее решение — только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно», — заявила Матвиенко.

При этом, отметила спикер Совфеда, у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма.
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«Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну — и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми», — сказала она.

«Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас», — завила Матвиенко.
Она также заявила, что границы России с другими странами будут открываться постепенно по мере улучшения ситуации с коронавирусом, однако пока никто не может дать прогноз, когда это произойдет.
Спикер отметила, что ситуация с коронавирусом в России объективно улучшается в результате принятых решений, выполняемых санитарно-эпидемиологических требований, дополнительных мер в борьбе с пандемией. Это, убеждена она, и результат начавшейся массовой вакцинации, а также возросшей дисциплины россиян, которые носят маски, перчатки, и соблюдают требования социальной дистанции.

«По мнению экспертов, действительно, к лету большинство ограничений будет снято в связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом. Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые. И хочется нашим гражданам спасибо сказать, что они прониклись ответственностью», — сказала Матвиенко.

Напомним, вместо Антальи и Куршевеля многие россияне в 2020 году были вынуждены открыть для себя новые туристические направления — это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменился мировой и российский туризм — и куда отправятся отдыхать жители России в 2021 году.
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Общество , Видео , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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