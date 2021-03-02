Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Видео испытаний препарата «Мир-19» от коронавируса 

Вадим Дроздов 47 минут назад
1 марта глава Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что первая фаза клинических испытаний препарата "Мир-19", который блокирует определенные части вируса, закончится в середине марта 2021 года.
Разрешение на клинические исследования агентство получило 30 декабря и приступило к ним сразу после Нового года, рассказала глава ФМБА. «Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — пояснила Скворцова.
Общество , Видео , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Федеральное медико-биологическое агентство
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
01:01
Видео с места убийства протестующих в Мьянме
В мире
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
08:26
Видео с гастарбайтером, убившим семью ФСБшника
Происшествия
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
01:31
Саркози, получившего тюремный срок, сняли на видео
Политика
Видео извинений Пашиняна перед народом
02:29
Видео извинений Пашиняна перед народом
В мире
Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ»
03:51
Видео с новой ракетой-носителем РФ «Амур-СПГ»
Наука и техника
Кордоны на дорогах Чехии показали на видео
00:37
Кордоны на дорогах Чехии показали на видео
В мире
Видео испытаний препарата «Мир-19» от коронавируса
04:31
Видео испытаний препарата «Мир-19» от коронавируса
Общество
Драку совы с вороной сняли на видео
00:31
Драку совы с вороной сняли на видео
Общество
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение