Видео испытаний препарата «Мир-19» от коронавируса 

1 марта глава Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным сообщила, что первая фаза клинических испытаний препарата "Мир-19", который блокирует определенные части вируса, закончится в середине марта 2021 года.
Разрешение на клинические исследования агентство получило 30 декабря и приступило к ним сразу после Нового года, рассказала глава ФМБА. «Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — пояснила Скворцова.