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Россиян спасут от воровства данных в «умных домах» 

News.ru 1 час назад
Россиян спасут от воровства данных в «умных домах»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Персональные данные россиян всё чаще утекают в Сеть. Причём источником проблемы могут быть самые неожиданные устройства. Защитить граждан от воровства данных в так называемых «умных домах» предложили в общественном совете при Минстрое.
Как пишут «Известия», в каждой второй новостройке внедряют «умные» технологии, например, счётчики, передающие данные. Но россияне никак не защищены от утечек информации, а гаджеты не подпадают под регулирование закона о персональных данных.
Фактически все данные, которые собираются системой «умного дома», можно отнести к персональным — это любая информация, прямо или косвенно относящаяся к конкретному человеку, — рассказал газете президент ГК «Кортрос» Вениамин Голубицкий.
Застройщикам предлагают соблюдать новые правила по установке «умных» систем в домах, в том числе по защите от утечек.
Ранее NEWS.ru писал, что учёные в РФ научили «умный дом» распознавать лица под маской. В отличие от подобных систем, которые используют нейросистемы с дорогими видеоадаптерами, их разработка не требует дорогостоящего оборудования. Кроме того, эту систему можно запустить даже на обычном компьютере.
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Общество , Вениамин Голубицкий , Минстрой , газета "Известия"
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