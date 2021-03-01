Басилашвили призвал избавить ТВ от шоу Малахова 

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Как сообщает РИА «Новости», Басилашвили высказал мнение, что бороться с подобными программами следует не с помощью цензуры, а методом воспитания общества.

«Я думаю, что само умонастроение общества должно постепенно исключить подобного рода передачи из нашего телевизионного обозрения», — заявил народный артист.

Он также подчеркнул, что ответственность за популяризацию скандальных и безнравственных передач во многом лежит на работниках культуры.

Как писал «Рамблер», ранее актриса Мария Шукшина назвала передачи на российском телевидении «мракобесием». В комментариях к одному из ее постов в Instagram появился призыв «защитить заслуженных людей» от «шакалов телевидения» и подписать петицию на Change.org.

Авторы петиции потребовали «законодательно запретить телеканалам обсуждать темы, порочащие известных людей». Шукшина заявила, что подпишет обращение. По мнению актрисы, на телевидении началась «духовно-нравственная война, направленная на моральное разложение общества».