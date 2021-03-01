Число новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа на прошлой неделе выросло впервые за семь недель. О повышении заболеваемости сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters

«Если страны полагаются только на вакцины, они делают ошибку. Меры общественного здоровья — все еще основа борьбы с пандемией», — заявил он.

По словам главы ВОЗ, многие страны ослабили запретительные меры, необходимые для победы над эпидемией, и поэтому повышение числа новых случаев было «хоть и разочаровывающим, но не неожиданным». Он также рассказал о другой ошибке властей: некоторые страны в первую очередь делают прививку молодым и здоровым гражданам, которым инфекция угрожает меньше, чем старикам.