Роспотребнадзор запретил складывать снег в песочницы 

Как должна выглядеть питьевая вода, как часто нужно мыть подъезды в многоэтажных домах и в каких местах не стоит обрабатывать деревья вредными химикатами? Созданию чистого и здорового окружающего пространства посвящены новые санитарные правила и нормы (СанПиНы) содержания городских и сельских поселений, которые вступают в силу с 1 марта. «Парламентская газета» изучила ключевые положения документа.

Людям станет проще

Новые СанПиНы — это очередное явление «регуляторной гильотины», так как один этот документ заменит собой 26 старых сводов правил. Из них 16 утратили силу с 1 марта, ещё десять будут упразднены с 2022 года. В числе отменённых — требования к качеству воздуха и питьевой воды в городах, правила размещения и обезвреживания бытовых и производственных отходов, классификации санитарно-защитных зон и так далее. Все основные нормы из старых документов вошли в единые новые СанПиНы.

Столь масштабная оптимизация санитарных правил сильно упростит жизнь органам санэпиднадзора, а также снимет много вопросов для обычных граждан, считает кандидат медицинских наук, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый

«Нормативная база должна быть простая и понятная. А когда есть масса законов, подзаконных актов и всяких нормативов, то возникает ситуация, когда люди уже не понимают, чего от них хотят: что бы они ни сделали — они нарушают закон или постановление. Поэтому и проводится такая регуляторная гильотина», — сказал сенатор «Парламентской газете».

Он добавил, что в сфере здравоохранения проект по инвентаризации правил движется ещё достаточно медленно.

Мусор не отравит жизнь

В разделе о городских и сельских поселениях много правил касается сбора бытовых отходов. Новые СанПиНы гласят, что площадки с баками не могут рядом с жилыми домами, школами, детскими и спортивными площадками — их нужно размещать на расстоянии от 20 до 100 метров, не ближе и не дальше. Намного ближе, в восьми метрах от зданий и площадок, можно ставить контейнеры для раздельного сбора отходов. Сами баки нужно огораживать, чтобы мусор из них не разлетался по округе. Закреплена обязанность работников мусоровоза убирать всё, что рассыпалось на площадке при погрузке отходов.

Мусор из несортированных баков должны вывозить раз в день, если средняя температура воздуха выше пяти градусов тепла. В более холодное время мусоровоз может заезжать раз в трое суток. В районах Крайнего Севера и в Арктической зоне свои нормативы, их должны установить региональные санитарные врачи. В общественных местах урны должны стоять хотя бы каждые сто метров, а в парках и на пляжах — каждые сорок метров.

СанПиНы запрещают складывать снег и лёд, собранный с дорог и улиц, на детских и спортивных площадках, а также в зонах для отдыха и прогулок. Также нельзя сбрасывать снег на замёрзшие водоёмы и складывать его в радиусе 50 метров от скважин и колодцев.

Также в парках и местах массового отдыха СанПиНы требуют размещать общественные уборные. Биотуалеты нужно опустошать раз в день в тёплое время, и раз в три дня — в холодное.

Подъезды будут мыть ежедневно

Согласно новым СанПиНам, участки вокруг многоквартирных домов и общежитий следует озеленять и благоустраивать, в том числе асфальтировать дорожки и ставить фонари. Во дворах запрещено мыть машины, регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели.

Если в высотном доме разместился магазин, то принимать товар он может с торца или со стороны автодороги, но никак не с той стороны двора, где расположены входы.

Влажная уборка в подъездах должна проводиться ежедневно, причём обязательно с использованием моющих и чистящих средств, закреплено в правилах. Запрещено захламлять подвалы, чердаки и лестницы. Подземную парковку должен отделять от квартир нежилой этаж, причём в нём нельзя размещать медицинские кабинеты и детские сады, студии и клубы.

Мусоропровод, если он есть, должны мыть и дезинфицировать минимум раз в месяц. А крышки мусоропровода должны быть с резиновыми прокладками, чтобы плотно закрывались. Камеру, в которой скапливаются отходы, следует ежедневно опустошать и раз в неделю дезинфицировать.

Новый документ обязывает управляющие компании собирать перегоревшие и неисправные энергосберегающие лампы и утилизировать их особым способом.

Один новый блок санитарных правил касается организаций, в которых люди без определённого места жительства могут помыться и постирать одежду. Им запрещено размещать санпропускники в жилых и общественных зданиях, а также в радиусе 50 метров от них. Планировка и оборудование такого учреждения должны исключать пересечение чистых людей и вещей с теми, которые ещё не прошли санобработку.

Какой должна быть вода в кране

СанПиНы ввели сроки оповещения об авариях и сбоях в системе водоснабжения, а также о каждом результате лабораторного теста воды, который отклоняется от нормы. В частности, хозяйствующие субъекты должны позвонить в санэпидстанцию с таким сообщением в течение двух часов и написать туда письменное уведомление в течение 12 часов. В прежних документах говорилось лишь о том, что они обязаны сообщить о проблемах, но сроки регламентировались.

Стало более широким определение вида качественной питьевой, то есть холодной воды. Ранее в ней не допускалось присутствие плёнки и «различимых невооруженным глазом водных организмов». Теперь же Роспотребнадзор не допускает наличие в воде вообще любых посторонних включений.

Ещё одна новация — в радиусе 20 метров от колодцев теперь можно устраивать водопой животных (ранее это перечислялось в запретах), а вот мыть машины и стирать бельё там по-прежнему нельзя.

Сладкая вата без химии

Большой блок нормативов касается использования пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве и городском озеленении. Запрещено, например, обрабатывать пестицидами растения вблизи детских, спортивных, оздоровительных и медицинских организаций, водоёмов, продовольственных рынков и магазинов, ресторанов и кафе.

В черте города опрыскивать растения химикатами можно либо до 07.00, либо уже после 22.00, причём только в безветренную погоду. В парках нужно следить, чтобы ядовитая химия не осела на детских песочницах, и уличной еде — эскимо, сладкой вате и так далее. После такой обработки в парке нужно протереть влажной тряпкой все скамейки, качели, киоски и павильоны.

В лесопарках нельзя опрыскивать деревья и кусты в радиусе 300 метров от прудов и озёр, где люди купаются или ловят рыбу. Если химия применяется в лесу, то в радиусе 300 метров нужно расставить такие объявления: «Осторожно! Применены пестициды (агрохимикаты)! Запрещается пребывание людей в лесу до… (дата), сбор грибов и ягод — до… (дата)».

Важный момент — обработка агрохимикатами нив и полей. Аграрии обязаны оповещать всех соседей о предстоящей обработке с помощью СМИ за пять дней до работ. Ещё раньше аграрии должны предупредить местных пасечников, чтобы те вовремя закрыли улики и не дали пчёлам собирать мёд с отравленных растений. Кстати, в декабре прошлого года был принят первый комплексный закон о пчеловодстве, который предписал аграриям информировать о «потраве» окрестное население, и очертил точный радиус оповещения — семь километров от границ полей. В СанПиНах, в свою очередь, теперь ещё появился запрет на авиационную обработку полей на расстоянии пяти километров до медоносной пасеки. К слову, ещё там запрещено распылять химикаты, если при подлёте к участку в пределах двух километрах обнаружены люди или домашние животные.