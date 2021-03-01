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Опрос: 73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное 

RT на русском 38 минут назад
73% россиян держат хотя бы одно домашнее животное
Фото: Pixabay
Большинство россиян (73%) держат хотя бы одно домашнее животное, следует из данных опроса компании «Сбербанк страхование».
Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Тратить на покупку пушистых любимцев большие суммы россияне не готовы. За котёнка в среднем по стране респонденты собираются заплатить 543 рубля, за щенка — 1 700 рублей. Москвичи рассчитывают на большие суммы: котёнка они готовы приобрести за 1 306 рублей, щенка — за 4 500 рублей», — заявил вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

По его словам, 84% владельцев только на лечение животных тратят около 10 тыс. рублей в год.
Также выяснилось, что около 32% подобрали своего питомца на улице, ещё 7% взяли животное в приюте.
Ранее, как сообщала газета «Известия», кинологи рассказали, как защитить собак от зимних реагентов.
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