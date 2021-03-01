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Под Владимиром откроют представительство Деда Мороза 

Российская Газета 1 час назад
Представительство Деда Мороза откроют под Владимиром
Фото: РИА Новости
Во Владимирской области появится представительство Деда Мороза из Великого Устюга.
Как информирует администрация Владимирской области на своей странице в соцсети, оно будет организовано на площадке агротуристического комплекса "Богдарня" в Петушинском районе.

— Руководители компании из Великого Устюга поддержали предложение создать одно из представительств Деда Мороза во Владимирской области. Стороны сейчас ведут переговоры о сотрудничестве, — рассказали в обладминистрации.

Примечательно, что представителем зимнего волшебника в Петушинском районе станет Конек-Горбунок.
В туркомплексе, кроме того, планируют возрождать русскую тройку.

— Всем нам нужно объединиться вокруг очень важной цели — сохранить русскую тройку. Это уникальный объект культурного наследия, который невозможно поместить в музей. Это наш национальный символ и традиции, которые мы не должны забывать, — уверена президент общества любителей экипажной езды Марина Великанова.

В обществе полагают, что первый шаг в решении этой амбициозной задачи — присвоение фестивалю русской тройки "Владимирский тракт" статуса Чемпионата России.
— В этом вопросе организаторы конного соревнования заручились поддержкой администрации Владимирской области, Совета Федерации и Ассоциации "Росплемконзавод", — говорится в сообщении.
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Общество , Совет Федерации , Владимирская Область
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