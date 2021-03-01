Представительство Деда Мороза откроют под Владимиром

— Всем нам нужно объединиться вокруг очень важной цели — сохранить русскую тройку. Это уникальный объект культурного наследия, который невозможно поместить в музей. Это наш национальный символ и традиции, которые мы не должны забывать, — уверена президент общества любителей экипажной езды Марина Великанова.