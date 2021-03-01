ВОЗ посоветовала отказавшимся от вакцинации россиянам сидеть дома

Отказавшимся от вакцинации от новой коронавирусной инфекции лучше оставаться дома и никуда не выходить, посоветовала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Коронавирус — очень тяжелое заболевание, дающее серьезные осложнения, поэтому отказ от прививки также может иметь большие последствия, предупредила специалист.
«Первое — вы сами рискуете, второе — вы рискуете перенести инфекцию другим людям», — передает слова Вуйнович РИА «Новости».
По словам представителя ВОЗ, каких-то конкретных рекомендаций для отказавшихся от вакцинации нет, поскольку существуют инфекции, при которых «любой уровень иммунитета не может помочь» — например натуральная оспа или корь. Также Вуйнович отметила, что здоровый человек с непораженными клетками будет легче переносить любой вирус.
Вакцинация в России началась в декабре, а с 18 января проходит массовая вакцинация. В Москве сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в частных медицинских учреждениях. Кроме того, в столице с 18 января работают выездные бригады вакцинации.
Ученые призвали нарастить темпы вакцинации от COVID-19 в России. Напомним, в России зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Также в марте ученые обещают выпустить «облегченную» вакцину «Спутник Лайт».
Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета.