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Большинство россиян считают COVID-19 биологическим оружием 

News.ru и ещё 1 31 минуту назад
Большинство россиян сочли COVID-19 биологическим оружием
Фото: globallookpress.com
Две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента).
Число россиян, готовых вакцинироваться препаратом российского производства «Спутник V», также снизилось до 30% (в декабре 2020 года 38% респондентов выразили готовность привиться), вакцинировались только 4% опрошенных. Среди причин отказа россияне называют страх перед возможными побочными эффектами (37%), хотят дождаться конца испытаний 23% опрошенных, не видят вообще смысла в вакцинации 16%.
Как сообщал NEWS.ru, власти США продолжают рассматривать версию о появлении коронавирусной инфекции из-за ошибки учёных в лаборатории китайского города Ухань, несмотря на выводы международной миссии Всемирной организации здравоохранения, посетившей исследовательский центр в Китае.
Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятная причина появления COVID-19 — это заражение человека от диких животных через некое промежуточное звено.
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Общество , Левада-центр , ВОЗ
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