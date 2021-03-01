Большинство россиян сочли COVID-19 биологическим оружием

Две трети (64%) граждан России убеждены, что коронавирусная инфекция была искусственно создана как биологическое оружие, лишь 23% опрошенных считают, что вирус возник естественным путём. Об этом свидетельствуют данные исследования Левада-Центра (признан юрлицом, выполняющим функции иноагента).

Число россиян, готовых вакцинироваться препаратом российского производства «Спутник V», также снизилось до 30% (в декабре 2020 года 38% респондентов выразили готовность привиться), вакцинировались только 4% опрошенных. Среди причин отказа россияне называют страх перед возможными побочными эффектами (37%), хотят дождаться конца испытаний 23% опрошенных, не видят вообще смысла в вакцинации 16%.

Как сообщал NEWS.ru, власти США продолжают рассматривать версию о появлении коронавирусной инфекции из-за ошибки учёных в лаборатории китайского города Ухань, несмотря на выводы международной миссии Всемирной организации здравоохранения , посетившей исследовательский центр в Китае.

Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу, что наиболее вероятная причина появления COVID-19 — это заражение человека от диких животных через некое промежуточное звено.