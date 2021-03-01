Онищенко назвал способ остановить пандемию

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Геннадий Онищенко. Чтобы остановить пандемию коронавирусной инфекции, необходимо вакцинировать людей из основных групп риска. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России

Главное — группы риска привить, и будет всё нормально, — заявил Онищенко журналистам НСН.

По его словам, необходимо вакцинировать 70% населения планеты, чтобы пандемия прекратилась.

Он считает, что коллективный иммунитет от вируса появится на планете не скоро. Поскольку две трети стран не прививают людей.

А что можно говорить за Экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями? — задался вопросом бывший санитарный врач.

Эксперт напомнил, что в Китае были привиты около 60 млн человек. Это связано с большой плотностью населения и опасностью региона.

Ранее академик РАН Александр Караулов заявил, что нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенёсших инфекцию. Он пояснил, что только у половины пациентов антитела способны подавлять связывание белка RBD — части вируса, которой он прикрепляется — с рецептором клетки.