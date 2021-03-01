Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Онищенко рассказал, как остановить пандемию коронавируса 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Онищенко назвал способ остановить пандемию
Фото: РИА Новости
Чтобы остановить пандемию коронавирусной инфекции, необходимо вакцинировать людей из основных групп риска. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Главное — группы риска привить, и будет всё нормально, — заявил Онищенко журналистам НСН.

По его словам, необходимо вакцинировать 70% населения планеты, чтобы пандемия прекратилась.
Он считает, что коллективный иммунитет от вируса появится на планете не скоро. Поскольку две трети стран не прививают людей.

А что можно говорить за Экваториальную Африку, за Южную Америку, за Индию, где врачей не видят десятилетиями? — задался вопросом бывший санитарный врач.

Эксперт напомнил, что в Китае были привиты около 60 млн человек. Это связано с большой плотностью населения и опасностью региона.
Ранее академик РАН Александр Караулов заявил, что нейтрализующие коронавирус антитела образуются только у 50% перенёсших инфекцию. Он пояснил, что только у половины пациентов антитела способны подавлять связывание белка RBD — части вируса, которой он прикрепляется — с рецептором клетки.
Как писал NEWS.ru, человек с высоким уровнем антител к коронавирусной инфекции может переболеть коронавирусом бессимптомно. Об этом заявил руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус. При этом человек с маленькими титрами антител может не болеть и вообще иметь достаточно серьёзный иммунитет.
Видео дня. Ларисе Долиной удалось помолодеть на 30 лет
News.ru: последние новости
Власти определили даты переписи населения в России Власти определили даты переписи населения в России Россияне теперь могут требовать убрать свои личные данные из Интернета Россияне теперь могут требовать убрать свои личные данные из Интернета Эксперт Роспотребнадзора рассказал о третьей волне коронавируса Эксперт Роспотребнадзора рассказал о третьей волне коронавируса
Комментарии
Общество , Алексей Мазус , Геннадий Онищенко , РУДН , РАН , Индия , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
02:03
Опубликовано видео с устроившим стрельбу на автомойке в Кировске
Происшествия
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
00:54
Белый медведь попытался угнать снегоход и попал на видео
Общество
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
00:42
Обматеривший кота в эфире чиновник попал на видео
Другое Интернет
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
00:13
Жительница Казахстана спасла мужа от двух нападавших и попала на видео
Конфликты Происшествия
Драку сову с вороной сняли на видео
00:31
Драку сову с вороной сняли на видео
Общество
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
01:00
Врезавшегося в борт хоккеиста детской команды сняли на видео
Происшествия
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Свадебный кортеж опасно проехал по шоссе в Москве и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
06:38
Встречу Лаврова с представителями иностранных СМИ сняли на видео
Новости Москвы Политика
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
00:14
Опубликовано видео тарана грузовика на Лиговском проспекте в Петербурге
Происшествия
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
00:34
Курьер спас выпрыгнувшую с балкона 12-го этажа девочку
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение