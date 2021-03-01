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Когда это все закончится: пострадавших от ковида россиян стало вдвое больше 

Елена Прошина 48 минут назад
Количество россиян, финансово пострадавших от пандемии, с сентября 2020 года по январь 2021-го выросло с 27-ми до 53 процентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ.
При этом, по данным аналитиков, даже среди 47 процентов россиян, чьи доходы не уменьшились, 16 процентов начали внимательнее контролировать расходы.
В NielsenIQ пришли к выводу, что 37 процентов российских потребителей начали переключаться на товары под собственными марками торговых сетей (обычно они дешевле аналогичных товаров известных брендов), еще 20 процентов — выбирать самый дешевый продукт из категории.
По прогнозу аналитиков, 38 процентов российских потребителей не смогут быть уверены в своем финансовом положении, если пандемия будет негативно влиять на экономику еще три-шесть месяцев.
Собеседник «Коммерсанта» из крупного fashion-ритейлера добавил, что во время пандемии россияне начали переходить на базовую одежду, которая стоит дешевле.
Как писал «Рамблер», опубликованное год назад исследование компании BCG и холдинга «Ромир» показало, что россияне планируют сократить свои расходы почти на все, кроме услуг ЖКХ, интернета и мобильной связи, лекарств и свежих продуктов.
Глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков прогнозировал, что из-за пандемии россияне перейдут на новую модель потребления и начнут экономить на овощах, фруктах и говядине, выбирая более дешевые свинину и курицу.
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Общество , Видео , Иван Федяков , Advis.ru
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