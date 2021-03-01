Россиян предупредили о короткой рабочей неделе 

Роструде напомнили, что благодаря Международному женскому дню следующая рабочая неделя будет четырехдневной: 8 марта выпадает на понедельник. Об этом сообщает РИА Новости.

Четырехдневными также станут две первые две рабочие недели мая.

Как писал «Рамблер», в 2021 году майские праздники разделены на два периода: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Выходные в честь Дня России продлятся с 12 по 14 июня, в честь Дня народного единства — с 4 по 7 ноября.

Четырехдневной будет и последняя неделя года (31 декабря 2021 года — выходной).