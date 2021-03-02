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Россияне повально устремились в пять городов за границей весной 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Россияне признались в щедрости на чаевые за границей
Фото: ТАСС
Российские туристы повально устремились посетить пять городов за границей весной и забронировали билеты по этим направлениям. Об этом стало известно из результатов исследования туристического сервиса Biletix, поступившего в редакцию «Ленты.ру».
Согласно данным экспертов, самыми популярными направлениями за рубежом среди россиян оказались Стамбул, Ереван и Анталия. Также в список попал еще один турецкий город Даламан и курорт Кипра Ларнака.
Тем не менее, в 2021 году доля бронирований авиабилетов за границу упала по сравнению с предыдущим на 20 процентов. Россияне больше предпочитают отдыхать на отечественных курортах — на это решение во многом повлияла сложная эпидемиологическая обстановка и закрытые границы со многими государствами.
Ранее в марте по результатам опроса стало известно, что россияне во время заграничных путешествий они склонны оставлять обслуживающему персоналу больше чаевых, чем дома. Согласно данным аналитиков, в особой щедрости во время отпуска признались 36 процентов респондентов.
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Общество , Lenta.ru
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