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Горбачев призвал одолеть пандемию без политических игр и интриг 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 23 минуты назад
Горбачев призвал одолеть пандемию без политических игр
Фото: РИА Новости
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев призвал работать сообща, «без политических игр и интриг», чтобы совместными усилиями одолеть пандемию коронавируса.

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее», — заявил Горбачев в комментарии РИА «Новости».

Горбачев также считает, что российская наука показала свой потенциал в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — отметил бывший советский лидер, продолжая тему борьбы с пандемией.

Ранее Горбачев заявил, что военные расходы государств непомерны, особенно в условиях пандемии, также следует обратить внимание на экологические проблемы, но без наращивания контактов между странами эти вопросы не решить.
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Общество , Михаил Горбачев , РИА Новости
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