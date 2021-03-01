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Россиян весной ждут три четырехдневные рабочие недели 

РИА Новости 25 минут назад
Россиян ждут три четырехдневные рабочие недели весной
Фото: © Pixabay / Pixabay / StartupStockPhotos
Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде.

"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней", — отметили в ведомстве.

Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.
Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
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Общество , Роструд , РИА Новости
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