Россиян ждут три четырехдневные рабочие недели весной

Короткая рабочая неделя ожидает россиян в связи с праздником 8 марта, еще две четырехдневные рабочие недели придутся на май, напомнили РИА Новости в Роструде

"Международный женский день 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней", — отметили в ведомстве.

Четырехдневными также будут две первые две рабочие недели мая. Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Ранее в Роструде сообщали, что в 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.