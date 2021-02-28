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Навальный в колонии сможет стать пекарем, токарем или швеей 

РИА Новости 13 минут назад
Навальный в колонии сможет стать пекарем или швеей
Фото: ТАСС
Заключенные во Владимирской области, куда, по данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, доставлен осужденный Алексей Навальный, могут овладеть специальностями повара, пекаря, токаря или швеи, следует из официальной информации регионального управления ФСИН на его сайте.
В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, он пройдёт карантин и будет распределён в отряд. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 — во Владимире. В колониях РИА Новости заявили, что пока у них нет сведений о доставке Навального. Директор ФСИН России Александр Калашников ранее говорил журналистам, что Навальный будет привлечен в колонии к производственной деятельности, если он того захочет.
В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение №46. Как следует из списка профессий, которыми может овладеть заключенный, Навальный может получить специальность оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи.
Навального доставили во владимирскую колонию
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное — у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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Общество , Ив Роше , Александр Калашников , Алексей Навальный , Алексей Мельников , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , РИА Новости
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