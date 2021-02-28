Навальный в колонии сможет стать пекарем или швеей

В воскресенье ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области, он пройдёт карантин и будет распределён в отряд. По приговору суда Навальный попадет в колонию общего режима, их в регионе две: №2 в городе Покров и №5 — во Владимире . В колониях РИА Новости заявили, что пока у них нет сведений о доставке Навального. Директор ФСИН России Александр Калашников ранее говорил журналистам, что Навальный будет привлечен в колонии к производственной деятельности, если он того захочет.

В структуре владимирского УФСИН образованием и предоставлением профессий занимается профессиональное образовательное учреждение №46. Как следует из списка профессий, которыми может овладеть заключенный, Навальный может получить специальность оператора швейного оборудования, пекаря, повара, подсобного рабочего, станочника деревообрабатывающих станков, токаря, уборщика или швеи.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании " Ив Роше " и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН — по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.