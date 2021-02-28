Жена Михаила Боярского рассказала о самочувствии звёздного супруга после выписки из больницы. По словам Ларисы Луппиан, у актёра «какое-то воспаление», но близкие следят за его здоровьем.

Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем. Мы прививки сделали от коронавируса. У нас есть личный врач. Он следит за нашим здоровьем. Мой муж пьёт витамины, ходит по спортивной дорожке, — рассказала актриса в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Она добавила, что сейчас Боярский чувствует себя хорошо, но всё равно находится под наблюдением. По её словам, муж, как и все артисты, отличается весёлым нравом. В то же время на момент госпитализации актёра все близкие были сильно напуганы его состоянием.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Боярский сбежал из больницы, куда попал с подозрением на пневмонию, чтобы отыграть свою роль в спектакле. После выхода на сцену актёр вернётся в клинику, где пройдёт обследование.

Как сообщалось, 16 февраля 71-летний артист почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Его жена Лариса Луппиан вызвала скорую, медики приняли решение отвезти Боярского в больницу. По словам жены Боярского, она сделал это, памятуя, как в прошлом году актёр упал в обморок после того, как ему сделали прививку.

Сам Боярский уверяет, что он уже «довольно стар и довольно болен», но жена артиста смеётся над этими высказываниями, объясняя их тем, что супруг напрашивается на комплименты.