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В Госдуме предложили увеличить штраф за оскорбление судей 

RT на русском и ещё 3 43 минуты назад
В России предложили увеличить штраф за оскорбление судей
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил увеличить штраф за оскорбление судьи или присяжного заседателя до 400 тыс. рублей. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В своём обращении законодатель отметил, что в ходе последних резонансных судебных разбирательств обвиняемые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес других участников данных процессов, в том числе судей.
При этом предельный штраф за оскорбление судьи — 200 тыс. рублей — был введён в Уголовный кодекс России ещё в конце 2003 года.
Поскольку прошло почти 18 лет, размер штрафа на фоне изменения экономической ситуации в России уже не представляется соразмерным наказанием, по сути, за посягательство на авторитет судебной власти, отметил Фёдоров.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в ч. 2 ст. 297 УК России в части увеличения предельного размера штрафа за оскорбление судьи с 200 до 400 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что профильный комитет Госдумы рассмотрит поправки в закон относительно ужесточения ответственности за оскорбление ветеранов.
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Общество , Евгений Федоров , Владимир Колокольцев , Госдума , МВД
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