В России сделали 111 млн тестов на коронавирус 

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России провели более 111 млн тестов на COVID-19. Такую цифру со ссылкой на Роспотребнадзор приводит канал «Стопкоронавирус.рф»

«Проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки было проведено порядка 397 тысяч исследований.

В Роспотребнадзоре заявили, что под медицинским наблюдением на сегодня остаются 565 001 человек. У них подозревают COVID-19.

Всего в России зарегистрировано 4 234 720 случаев заражения, выздоровели 3 799 406 человек, умерли 85 743. Во всем мире переболело более 113,4 млн человек, свыше 2,5 млн умерли.