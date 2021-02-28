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В России сделали 111 млн тестов на коронавирус 

Майк Габриелян 49 минут назад
В России сделали 111 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
В России провели более 111 млн тестов на COVID-19. Такую цифру со ссылкой на Роспотребнадзор приводит канал «Стопкоронавирус.рф».

«Проведено свыше 111 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки было проведено порядка 397 тысяч исследований.
В Роспотребнадзоре заявили, что под медицинским наблюдением на сегодня остаются 565 001 человек. У них подозревают COVID-19.
Всего в России зарегистрировано 4 234 720 случаев заражения, выздоровели 3 799 406 человек, умерли 85 743. Во всем мире переболело более 113,4 млн человек, свыше 2,5 млн умерли.
Ранее «Рамблер» сообщал, что президент Чехии обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поставить «Спутник V».
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Общество , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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