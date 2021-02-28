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Фургал сообщил об отсутствии поздравлений к праздникам 

News.ru 5 минут назад
Фургал сообщил об отсутствии поздравлений к праздникам
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал переживает из-за отсутствия поздравлений к праздникам. Он не получил ни одного поздравительного письма на Новый год, день рождения, День защитника Отечества.
О столь важном сейчас моменте для бывшего главы региона, находящегося в СИЗО, рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.
Фургалу, с его слов, не пришло ни одной телеграммы или письма ни на Новый год, ни на день рождения, ни на День защитника Отечества. Ему не пришло ни одного актуального письма с нового года, кроме шести открыток, — написал правозащитник в своём Telegram-канале.
При этом Мельников отмечает, что ему самому пришли сотни поздравлений для Фургала. Люди просят удостовериться, что их послания доходят до бывшего политика.
Но, как выяснилось, последнюю корреспонденцию Фургал получал только осенью.
Сергей Фургал был задержан в июле прошлого года по обвинению в организации заказных убийств. Арест главы региона вызвал массовые митинги в регионе, которые продолжались до января.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов помещён под домашний арест по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следственный комитет проверит бывшего главу региона на причастность к махинациям с бюджетными деньгами.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Голованов , Сергей Фургал , Алексей Мельников , СКР , ФСИН , Хабаровский Край
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