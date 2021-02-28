Фургал сообщил об отсутствии поздравлений к праздникам 

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал переживает из-за отсутствия поздравлений к праздникам. Он не получил ни одного поздравительного письма на Новый год, день рождения, День защитника Отечества.

О столь важном сейчас моменте для бывшего главы региона, находящегося в СИЗО , рассказал ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников

Фургалу, с его слов, не пришло ни одной телеграммы или письма ни на Новый год, ни на день рождения, ни на День защитника Отечества. Ему не пришло ни одного актуального письма с нового года, кроме шести открыток, — написал правозащитник в своём Telegram-канале.

При этом Мельников отмечает, что ему самому пришли сотни поздравлений для Фургала. Люди просят удостовериться, что их послания доходят до бывшего политика.

Но, как выяснилось, последнюю корреспонденцию Фургал получал только осенью.

Сергей Фургал был задержан в июле прошлого года по обвинению в организации заказных убийств. Арест главы региона вызвал массовые митинги в регионе, которые продолжались до января.