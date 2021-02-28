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Российским гостиницам предстоит обновить «звездные» свидетельства 

Российская Газета 36 минут назад
Гостиницам предстоит обновить «звездные» свидетельства
Фото: Сергей Михеев/РГ
Продленный правительством в условиях пандемии срок действия свидетельств о присвоении категории гостиницам истекает 1 марта.
Вновь пройти классификацию и получить свидетельства о присвоении категории должны гостиницы, у которых срок действия свидетельств истек еще в 2020 году. Для поддержки отрасли пользоваться просроченными свидетельствами гостиницам разрешили до 1 марта 2021 года.
В ходе классификации специалисты обследуют отели и в итоге выдают свидетельство. Документ действует три года со дня принятия решения о присвоении гостинице определенной категории. После истечения срока действия свидетельства классификация гостиницы проводится вновь.
Гостиницам присваивается одна из шести категорий: "пять звезд", "четыре звезды", "три звезды", "две звезды", "одна звезда", "без звезд". По закону, классификацию должны проходить все гостиницы. Без свидетельства о присвоении категории предоставлять гостиничные услуги запрещено. Однако в условиях пандемии исключение было сделано для небольших гостиниц с номерным фондом 15 и менее гостиничных номеров. Они могут работать без свидетельств до 1 января 2022 года.
Классификацию гостиниц проводят аттестованные Ростуризмом организации. Срок действия выданных им аттестатов был также продлен до 1 марта 2021 года, если действие аттестата прекратилось в 2020 году.
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Общество , Ростуризм
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