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У Василия Ланового обнаружился тайный двадцатилетний внук, проживающий в Финляндии 

Teleprogramma.pro и ещё 1 28 февраля 2021
Тайный внук Ланового обнаружился в Финляндии
Фото: globallookpress.com
У актера Василия Ланового, который не так давно ушел из жизни, как выяснилось, есть тайный внук Марк. Он вместе с мамой живет в Финляндии.
Как отметил друг сына Ланового Сергея, который умер в возрасте 37 лет, актер и продюсер Сергей Рублев, его товарищ рассказывал о кратковременной связи с девушкой по имени Жанна из Архангельска. От нее на свет появилась дочь Аня, внучка Ланового.
Между тем однажды Сергей Лановой познакомил друга с девушкой по имени Ирина. Именно эта женщина родила сыну актера мальчика, которого зовут Марк. Об этом чуть позже сам Сергей Лановой признался другу. Как заметил Сергей Рублев, его товарищ всегда гордился наследником, который был сильно похож на него. Он был готов дать ему свое отчество и фамилию.

«К сожалению, там оказалась очень гордая семья с серьезными родителями, связанными с еврейской диаспорой. Все вместе они потом эмигрировали в Финляндию, где живут по сей день. Марку уже лет 20», — Сергей Рублев.

Напомним, что Василий Лановой ушел из жизни в возрасте 87 лет. В последние годы жизни он очень переживал из-за смерти своего сына Сергея, сообщает портал eg.ru.
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Комментарии
Общество , Сергей Рублев , Василий Лановой , Экспресс-газета , Архангельск , Архангельская Область , Москва , Санкт-Петербург , Финляндия
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