Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В Госдуме предложили запретить вылов животных для дельфинариев 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Вылов животных для дельфинариев предложили запретить
Фото: ТАСС
Вылов морских млекопитающих в России предлагают запретить. Законопроект, который готовится к первому чтению в нижней палате, разработала депутат Госдумы Светлана Бессараб. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что запрет коснется и ситуаций, когда животных вылавливают в культурно-просветительских целях.
Потребность дельфинариев в млекопитающих развивает браконьерство, считает Бессараб. Она добавила, что лечебный эффект дельфинотерапии не доказан. При этом во многих странах мира вылов этих животных уже запрещен.

"Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно", — подчеркнула автор законопроекта.

По мнению Бессараб, принятие данного документа приведет к постепенному закрытию дельфинариев, так как пополнять их будет нельзя.
Отмечается, что положительно данную инициативу оценили в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Ранее в мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.
В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи были убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Москва24: последние новости
Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Звезда сериала "Воронины" раскрыла суммы актерских зарплат Звезда сериала "Воронины" раскрыла суммы актерских зарплат В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году
Комментарии
Общество , Светлана Бессараб , Госдума , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение