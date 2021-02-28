Вылов животных для дельфинариев предложили запретить

Вылов морских млекопитающих в России предлагают запретить. Законопроект, который готовится к первому чтению в нижней палате, разработала депутат Госдумы Светлана Бессараб . Об этом сообщает газета "Известия".

Уточняется, что запрет коснется и ситуаций, когда животных вылавливают в культурно-просветительских целях.

Потребность дельфинариев в млекопитающих развивает браконьерство, считает Бессараб. Она добавила, что лечебный эффект дельфинотерапии не доказан. При этом во многих странах мира вылов этих животных уже запрещен.

"Некоторые ситуации абсурдны: дельфинарий заказывает браконьерам вылов животного, государственные органы изымают его, а затем передают "на ответственное хранение" дельфинарию-заказчику, добиться реабилитации животных от которого практически невозможно", — подчеркнула автор законопроекта.

По мнению Бессараб, принятие данного документа приведет к постепенному закрытию дельфинариев, так как пополнять их будет нельзя.

Отмечается, что положительно данную инициативу оценили в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Ранее в мае 2018 года департамент Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Как минимум 12 млекопитающих были выловлены. Вместе с 90 белухами они оказались в "Центре передержки морских млекопитающих". Компании осуществляли вылов этих животных с целью дальнейшей перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники забили тревогу. У них возникло сразу несколько претензий по факту отлова млекопитающих. Во-первых, зоозащитники и зоологи были убеждены, что краевой Росприроднадзор грубо нарушил закон, выдав разрешение на добычу. Во-вторых, зоозащитники заявили о неподобающих условиях содержания животных.