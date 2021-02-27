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Москва

В кремлевском пуле рассказали о самолете Путина 

Lenta.ru и ещё 1 27 февраля 2021
В кремлевском пуле рассказали о самолете Путина
Фото: РИА Новости
Самолет, на котором летает президент России Владимир Путин, в кругу имеющих к нему отношение называют «основной», пишет в своем Telegram-канале корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, входящий в так называемый кремлевский пул.
За бортом, перевозящим кремлевский пул, закрепилось название «передовой». Этот самолет обычно всегда прибывает на место раньше президентского, что позволяет обеспечить готовность на местах к появлению главы государства. Рассадка на воздушном судне свободная, журналисты чаще всего попадают в третий салон, так как в первом обычно летят министры и другое руководство, а во втором — делегация или участники совещания.

«Таким образом, в самолете можно встретить кого угодно: от Александра Овечкина и Хабиба Нурмагомедова до Дениса Мацуева и Александры Пахмутовой», — рассказал Смирнов.

Перед взлетом у журналистов есть возможность пройти в первый салон и задать имеющиеся вопросы интересующим их спикерам. В частности, таким образом часто получают комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако, бывает и так, что министры и другие высокопоставленные пассажиры сами проявляют инициативу, добавил журналист.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Денис Мацуев , Хабиб Нурмагомедов , Дмитрий Смирнов , Александр Овечкин , Александра Пахмутова , Владимир Путин , Комсомольская правда , Владивосток , Волгоградская Область , Михайловка , Приморский Край , Смоленск , Смоленская Область , Уссурийск
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