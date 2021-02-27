Школьникам упростили сдачу ГИА в 2021 году

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Решение было принято, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.

В частности, девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить при сдаче только двух обязательных дисциплин — русского и математики.

Одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Однако для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.