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Правительство упростило школьникам сдачу ГИА в 2021 году 

Говорит Москва и ещё 15 49 минут назад
Школьникам упростили сдачу ГИА в 2021 году
Фото: РИА Новости
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Решение было принято, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса.
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В частности, девятиклассники в этом году не будут сдавать учебные предметы по выбору. Аттестаты они смогут получить при сдаче только двух обязательных дисциплин — русского и математики.
Одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вузы, будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Однако для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку.
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