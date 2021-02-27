Россиян ждут изменения с 1 марта

С началом весны россиян ждут несколько изменений. На российских дорогах появится новый дорожный знак, к содержанию территорий будут предъявляться особые санитарно-эпидемиологические требования, а также изменятся правила оформления пособий на детей до трех лет.

С 1 марта в России вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования, согласно которым на территориях общего пользования на расстоянии не более 100 метров друг от друга должны теперь стоять урны, которые положено опустошать не реже раза в сутки. А гражданам запрещается сжигать в черте населенного пункта опавшие листья. Теперь их придется вывозить на свалку, сообщает «Российская газета».

С началом весны российским водителям может встретиться новый дорожный знак — впереди дорога контролируется автоматической видео-фотокамерой. Его будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля.

31 марта истекает срок подачи заявок для оформления единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей на детей до семи лет включительно.

Для оформления пособий на детей до трех лет семьям с низким доходом снова потребуется заявление. Правило вступает в силу с 1 марта.

Новые правила по охране труда в замкнутых пространствах вступят в силу с 1 марта. Речь идет о коллекторах, колодцах, туннелях, вентиляционных шахтах. Например, работник может трудиться в канализационном колодце не более 15 минут, а вторичный спуск в него разрешается только после 15-минутного перерыва.

Россияне получат возможность самостоятельно распоряжаться своими персональными данными, которые находятся в открытом доступе. Согласно новому законодательству, граждане смогут выбирать, какие данные они готовы сделать общедоступными, а какие — нет.

31 марта — последний день действия рекомендации Центробанка РФ , которые облегчали жизнь заемщиков, потерявших часть доходов в связи с пандемией или заболеванием коронавирусом.

Заморозка цен на сахар и масло истекает 31 марта. Эти продукты наиболее всего подорожали в 2020 году.

В России появится портал, на котором будут собраны все правила для бизнесменов.

С 23 марта российским дачникам разрешается инициировать проведение комплексных кадастровых работ.

Ранее сообщалось, что в России может появиться закон о слишком необычны именах для новорожденных детей, передает агентство Nation News. Также в РФ предложили ужесточить наказание за избиение несовершеннолетних, пишет RT.