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В Роспотребнадзоре предсказали сезонность коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 24 минуты назад
В Роспотребнадзоре предсказали сезонность коронавируса
Фото: ТАСС
Коронавирус может стать сезонной проблемой в течение ближайших года-двух, эти черты у него проявляются уже сейчас, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Пшеничная заявила, что это может произойти «в течение ближайших одного-двух лет, уже сейчас черты сезонной инфекции у COVID-19 начинают проявляться», об этом, в частности, «мог свидетельствовать существенный подъем заболеваемости осенью 2020», передает РИА «Новости».
Она отметила, что подъем заболеваемости сезонными респираторными инфекциями обычно наблюдается осенью и весной, «поэтому теоретически подъемы заболеваемости COVID-19 также могут наблюдаться в эти времена года».
Кроме этого, по ее словам, коронавирус легче всего распространяется при высокой влажности и температуре, соответствующей переходному времени года.
Ранее в Роспотребнадзоре усомнились в подъеме заболеваемости коронавирусом весной.
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Общество , Наука и техника , Роспотребнадзор , РИА Новости
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