Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал

В администрации Волховского района работников поздравили с 23 Февраля зажигательным танцем в стиле бразильского карнавала. Три сотрудницы местного исполнительного органа власти, облаченные в бикини и перья, исполнили самбу перед своими коллегами в качестве поздравления с Днем защитника Отечества.
Опубликованное в Сети видео с мероприятия стало предметом бурных обсуждений у местных жителей. Некоторые из них сочли подобный «презент» на фоне гербов страны, области, района и города неприемлемым. Прокомментировал произошедшее и глава администрации Алексей Брицун.
«Меня в этот день не было, уезжал по работе в Петербург. А жаль. Место выступления, конечно, не очень удачное, но другого у нас нет. Ничего криминального в этом не вижу», — передает его слова «Фонтанка.ру».