Полуголые чиновницы устроили коллегам карнавал

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Москва

Танец полуголых сотрудниц районной администрации сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В администрации Волховского района работников поздравили с 23 Февраля зажигательным танцем в стиле бразильского карнавала. Три сотрудницы местного исполнительного органа власти, облаченные в бикини и перья, исполнили самбу перед своими коллегами в качестве поздравления с Днем защитника Отечества.
Опубликованное в Сети видео с мероприятия стало предметом бурных обсуждений у местных жителей. Некоторые из них сочли подобный «презент» на фоне гербов страны, области, района и города неприемлемым. Прокомментировал произошедшее и глава администрации Алексей Брицун.

«Меня в этот день не было, уезжал по работе в Петербург. А жаль. Место выступления, конечно, не очень удачное, но другого у нас нет. Ничего криминального в этом не вижу», — передает его слова «Фонтанка.ру».

Общество , Видео , Алексей Брицун , Фонтанка.Ру
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