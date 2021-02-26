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Москва

Юрий Соломин вылечился от коронавируса 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Юрий Соломин вылечился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, сообщает ТАСС.
Соломин сдал положительный тест на коронавирус 15 февраля, уже на следующий день его госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает телеканал «360». По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, болезнь у народного артиста проходила не в тяжелой форме.
Ранее коронавирусом переболела народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, которая в конце декабря 2020 года попала в больницу с 80-процентным поражением лёгких. В феврале артистку выписали из медучреждения.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Юрий Соломин , ИТАР-ТАСС , Москва
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