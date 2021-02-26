Юрий Соломин вылечился от коронавируса 

Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина выписали из больницы, сообщает ТАСС.

Соломин сдал положительный тест на коронавирус 15 февраля, уже на следующий день его госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает телеканал «360». По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, болезнь у народного артиста проходила не в тяжелой форме.