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Норкин упрекнул российских артистов в двойных стандартах 

Газета.Ru 14 минут назад
Норкин упрекнул артистов в двойных стандартах
Фото: ТАСС
Ведущий НТВ Андрей Норкин упрекнул российских артистов в двойных стандартах, пишет ФАН.
В эфире своей передачи он отметил, что некоторые актеры неодобрительно высказываются о жизни в стране, но при этом зарабатывают в фильмах и театрах с государственным участием. Он упомянул Татьяну Лазареву, Василия Сигарева, Александру Бортич, а также Павла Табакова, который заявлял, что может покинуть Россию, если у него возникнут проблемы с работой.

«Не нравится? Вперед! Павел Табаков собрался ехать в другую страну работать. Пусть посмотрит, кто из русских актеров смог там добиться большого успеха. Пальцев одной руки хватит», — сказал он.

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Общество , Татьяна Лазарева , Василий Сигарев , Павел Табаков , Андрей Норкин , Александра Бортич , НТВ
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