Пока вы спали: цены на подсолнечное масло заморозят до осени 

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В Масложировом союзе сообщили о том, что производители подсолнечного масла готовы «держать» цены на свою продукцию на уровне 95 рублей за 1 литр до осени. Ранее эта планка была определена соглашением о стабилизации цен, действующем до 1 апреля, пишут «Известия».
На такой шаг производители готовы пойти, чтобы предотвратить введение экспортной пошлины. При этом он ожидают хороший урожай подсолнечника в этом году, а следовательно, снижение цен на масло в сентябре.
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей вынуждены были возвращаться домой на дрезине из-за отсутствия пассажирского сообщения. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Министерства иностранных дел России.
«Единственным мужчиной маленького отряда и главным «двигателем» несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин, а самой юной путешественницей — его трехлетняя дочь Варя. Больше километра пришлось толкать всю эту конструкцию по железной дороге», — отметили в ведомстве.
Главы стран Евросоюза согласились с необходимостью введения электронных сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет РБК.
«Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное», — заявила Меркель, подчеркнув, что для технической проработки вопроса потребуется около трех месяцев.
В России активно развивается система безналичных платежей по QR-кодам и в перспективе она может отвоевать у классического эквайринга до 15% рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на прогнозы крупнейших российских банков.
QR-код является основным способом приема денег от покупателей через систему быстрых платежей. В ЦБ России отметили, что комиссии в СБП не превышает 0,7%, что в 2–2,5 раза ниже, чем при классическом эквайринге — приеме оплаты по картам.
Средний размер ипотечного кредита в России вырос за месяц на 1,7% и по итогам января впервые превысил три миллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» пишет РИА Новости.
Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин объяснил увеличение суммы кредита на жилье динамикой цен на недвижимость и подчеркнул, что кредитное качество ипотеки по банковской системе остается на стабильном уровне.